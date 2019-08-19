Суд Финляндии не удовлетворил иск польских экологов на отмену строительства "Северного потока 2"

На территории Финляндии будет проведено 374 километра труб газопровода.

Высший административный суд Финляндии разрешил российскому газопроводу "Северный поток-2" провести две трубы газопровода по территории экономической зоны страны. Об этом сообщает Yle.

"Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект Nord Stream 2 может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии", - сказано в сообщении.

На территории Финляндии будет проведено 374 километра труб, по которым будет осуществляться перекачка газа из РФ в Европу.

Зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апелляцию на решение Регионального управления органов государственной власти в административный суд Вааса, который отказался ее рассматривать. Причина отказа в том, что деятельность экологической организации распространяется на экономическую зону Финляндии.

Согласно заключению суда, процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, что касается экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Противниками строительства выступают страны-транзитеры российского газа - Украина и Польша, а также ряд стран Евросоюза.

В июле 2019 года комитет Сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".