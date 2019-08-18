Семеро бывших глав МВД Эстонии призвали нынешнего министра подать в отставку

Такое решение связано со скандалом вокруг увольнения руководителя департамента полиции и погранохраны.

Семеро бывших министров внутренних дел Эстонии обратились к нынешнему главе МВД, лидеру Консервативной народной партии Марту Хельме с призывом подать в отставку в связи со скандалом вокруг руководителя департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В субботу правление крупнейшей в стране оппозиционной Партии Реформ приняло решение инициировать созыв внеочередного заседания парламента, на котором собираются выразить недоверие премьеру страны Юри Ратасу. Этому решению предшествовал скандал вокруг главы департамента полиции и пограничной охраны Вахера, когда министр финансов Хельме, замещавший на минувшей неделе своего отца, главу МВД, попытался отправить Вахера в отставку.

"Мы обращаемся к вам, так как беспокоимся за Эстонию. Действия и заявления последних дней вас и вашего сына и однопартийца, министра финансов Мартина Хельма, наносят ущерб репутации и безопасности Эстонии. Вы перешли красную линию в Эстонии", - говорится в обращении, разосланном СМИ.

Экс-министры подчеркивают, что в Эстонии "неприемлемы методы немецких или советских следственных органов 1930-х годов". Они заявили, что Хельме-младший подготовил в письменной форме заявление об отставке Вахера и другие документы за подписью канцлера МВД Лаури Лунга. Однако, последний уверяет, что никто с ним на эту тему не разговаривал.

"Такие действия характерны для репрессивной власти, которой нет места в Эстонии. К сожалению, вы также не осудили это поведение. Напротив, вы стали его оправдывать и защищать. В Эстонии нет места увольнению чиновников в интересах партийной политики", - подчеркнули бывшие министры.

По их мнению, добровольный уход главы МВД в отставку "станет четким сигналом, что его поведение не стало новой нормой в Эстонии".

Напомним, в апреле эстонский министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик ушел в отставку из-за слухов о том, что он бил жену.