В Англии во время демонтажа старой элекстростанции оставили без света 40 тысяч потребителей

В Англии во время демонтажа старой угольной электростанции в Дидкоте оставили без света 40 тысяч потребителей.

Об этом пишет BBC.

Контролируемый подрыв трех градирен произошел в 7:00. Сразу после этого, по словам свидетелей, загорелся соседний электрический столб. Без электричества остались 40 тысяч потребителей, говорится в заявлении компании Scottish and Southern Electricity Networks.

Она не сразу, но признала, что демонтаж градирен и отключение света "вероятно, связаны". Электричество потребителям включили к 8:20.

Станция в Дидкоте прекратила работу в марте 2013 года.

Первые три градирни демонтировали в 2014 году. Демонтаж остальных затянулся на несколько лет в связи с взрывом в 2016 году, когда на станции погибли четыре человека.

В 2003 году читатели журнала Country Life поставили станцию в Дидкоте на третье место самых уродливых объектов в Великобритании.