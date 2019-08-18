Самолет Cessna упал на жилой дом возле Нью-Йорка, есть жертвы

Погиб один человек, еще одного не могут найти.

В округе Датчесс штата Нью-Йорк небольшой самолет Cessna 303 упал на жилой дом, в результате чего один человек погиб, еще одного не могут найти.

Как сообщает телеканал NBC News, погибший находился на борту самолета, с ним было еще два человека - они остались живы.

После падения самолета в доме начался пожар. В доме находились трое: мужчина и две женщины. Одна из женщин получила тяжелые травмы, другая не пострадала. Судьба мужчины пока не известна.

Авария произошла 17 августа около 16:15 по местному времени. Самолет совершал перелет в пределах штата.