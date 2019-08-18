Кроме того, голубой цвет приятен для глаза.

Фото: twitter.com/qt2030

В столице Катара Дохе в рамках эксперимента покрасили дорогу в голубой цвет. Предполагается, что это позволит снизить температуру поверхности на 15-20 градусов Цельсия по сравнению с черным асфальтом. Кроме того, голубой цвет приятен для глаза.

Об этом пишет Gulf Times со ссылкой на катарские СМИ.

Для эксперимента выбрали улицу Абдаллы бин Джасима возле популярного среди туристов рынка Сук-Вакиф.

Фото: twitter.com/qt2030

Фото: twitter.com/qt2030

Эксперимент, который проводится вместе с одной японской компанией, продлится в течение 18 месяцев. После этого будет принято решение, стоит ли расширять проект на другие улицы столицы Катара.

Напомним, что Катар расположен в северо-восточной части Аравийского полуострова и омывается Персидским заливом. Летом температура воздуха здесь достигает 50 градусов Цельсия.