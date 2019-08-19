В ночь на понедельник, 19 августа, в самолете "Эль-Аль", в котором глава правительства Биньямин Нетаньяху направлялся в Киев, произошел скандальный эпизод.

Об этом сообщает "Вести.Израиль".

Отмечается, что Сара Нетаньяху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер. Она в гневе вскочила с кресла и направилась к кабине пилотов, но ее туда не пустили, что еще более разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту - за 45 минут до посадки в Киеве.

На самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало "акцентированно": "Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита".

Фото: vesty.co.il

Впрочем, этим дело не закончилось. Когда супруги сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем. Глава правительства Израиля, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на пол.

Фото: vesty.co.il

Напомним, сегодня, 19 августа, Нетаньяху находится с официальным визитом в Украине. Это - первый приезд премьер-министра Израиля в нашу страну, прошлый состоялся еще в марте 1999 года.