Украинцы хотят видеть премьером Бойко и Тимошенко, - опрос

После парламентских выборов украинцы больше всего хотят видеть премьер-министром Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, Бойко хотят видеть во главе Кабмина 12,8%, Тимошенко - 12,3%. Еще 9,6% предпочли бы, чтобы в премьерском кресле остался Владимир Гройсман, а 7,7% - чтобы его занял Игорь Смешко.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля, методом личного интервью были опрошены 2004 человек. Статистическая погрешность - не более 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% для показателей, близких к 5%.

Напомним, в конце мая Гройсман призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.