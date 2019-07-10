Насалик прокомментировал подозрение от НАБУ: "Не делайте мне нервы"

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик усматривает политический контекст в объявлении ему подозрения относительно внесения недостоверных данных в декларацию Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Не делайте мне нервы, как говорят в Одессе. В последнее время кто-то очень хочет проверить меня на стресостойкисть и тратит на это много времени и средств. Чернушные сайты этому, конечно, радуются, но обращаюсь к тем, кто им платит: Не дождетесь! У меня чистая совесть, и мне не за что краснеть. Надеюсь, что НАБУ и САП - тоже, и они, соблюдая украинское законодательство, расставят все точки над «и»", - заявил Насалик.

По его мнению, главная цель таких обвинений - отвлечь его от избирательного процесса.

"Кстати, никакого обыска в моем доме в Козине не было, как не было и расписок - только «липа», уже установлено экспертизой МВД и СБУ. А что касается подозрения НАБУ и САП о якобы декларирования мной недостоверной информации, то сообщаю, что это подозрение было подготовлено на основе соответствующего решения НАПК, которое было признано незаконным и отменено Верховным судом Украины еще 10 апреля 2019 года", - добавил министр.

Напомним, накануне НАБУ сообщило Насалику о подозрении. По версии следствия, министр четыре года подряд не декларировал заем 1,249 млн долларов, полученный в 2014 году. Действия Насалика квалифицировали по ст.366-1 Уголовного кодекса - умышленное декларирование недостоверных данных.