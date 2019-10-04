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Глава Верховного Суда назвала зарплаты судей

"От 200 тыс. до 300 тыс. гривен в месяц, или до 350 тыс. может быть",

Глава Верховного Суда назвала зарплаты судей
Валенитина Данишевская
Фото: Макс Требухов

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская заявила, что судьи ВС в среднем зарабатывают от 200 тыс. до 300 тыс. в месяц.

Об этом она рассказала в интервью ВВС News Украина.

"От 200 тыс. до 300 тыс. гривен в месяц, или до 350 тыс. может быть. У всех разные зарплаты в зависимости от стажа работы. На сумму зарплаты влияет также научная степень, доступ к государственной тайне и административная должность. Стаж дает большую прибавку (до 80%)", - отметила Данишевская.

Она уточнила, что "много лет получает большую зарплату".

"Достойную, я бы сказала. Мне это дает свободу. Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю - а я не знаю. Мне надо спросить у кого-то, или посчитать - это и есть свобода. Мне хватает денег (в декларации за 2018 указан годовой заработок Данишевской в 3,94 млн гривен,- ред.)", - добавила Данишевская.

Отвечая на вопрос, уверена ли она в том, что в Верховном суде нет коррупции, Данишевская сказала: "Я не могу быть ни в чем уверена, но я счастлива, что за эти два года, пока существует Верховный суд, и пока я здесь руковожу, ни одного скандала по этому поводу не было. Вообще, какого-нибудь скандала в отношении судей Верховного суда не было".

Напомним, 31 июля прошлого года Высший совет правосудия утвердил штатное расписание Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда. Полный штат Верховного Суда утвержден в составе 196 судей (сейчас - 120), из которых: в Кассационном административном суде - 56, в Кассационном хозяйственном суде - 45, в Кассационном криминальном суде - 42, в Кассационном гражданском суде - 53.

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