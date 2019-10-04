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Рябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политики

Генпрокуратура проводит аудит всех производств, в том числе то, которое интересует США.

Рябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политики
Фото: Макс Левин

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифингев пятницу прокомментировал скандал, связанный с желанием президента США Дональда Трампа добиться расследования против Хантера Байдена, сына Джо Байдена и бывшего члена наблюдательного совета компании Burisma.

На вопрос журналиста CNN, как он относится к этому, Рябошапка ответил: "Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура орган вне политики". Он сказал, что ему никто не звонил и не требовал принять те или иные решения в конкретных производствах.

При этом Рябошапка добавил, что в связи с завершением сроков, отведенных Генпрокуратуре для завершения расследования старых дел, сейчас проходит их аудит. В их числе - и дело Burisma. "С 20 ноября мы не сможем расследовать или дорасследовать ни одно дело. Мы должны будем по таким производствам принимать решение о передаче дел по подследственности", - сказал генпрокурор.

Рябошапка также прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, который во время разговора с Трампом 25 июля назвал его "своим человеком".

"Дела покажут [мою незаангажированность]. Наша Генпрокуратура будет открытой и прозрачной... Словами убедить никого нельзя", - сказал он.

Напомним, что телефонный разговор Зеленского с Трампом произошел 25 июля 2019 года. Спустя три месяца он стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.

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