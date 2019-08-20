КГГА сменила юридический адрес с Крещатика на Лукьяновку

Киевская городская государственная администрация в мае 2019 года сменила юридический адрес с Крещатика, 36 на Дегтяревскую, 31, корпус 2 (где сейчас находится КП "Киевблагоустройство").

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Здание на Крещатике, 36 находится в оперативном управлении Киевсовета, а КГГА является арендатором. Смена юридического адреса - первый шаг к физическому переезду КГГА в здание на Лукьяновке.

"Административный комплекс по улице Крещатик, 36 в Шевченковском районе г.Киева на основании решений Киевского городского совета от 18.06.2009 года №722/1778 и от 25.03.2010 года №485/3923 закреплен за Киевским городским советом. У юридического лица с названием "Киевская городская государственная администрация", на базе которого сформирован исполнительный орган Киевского городского совета, нет работников; уплата налогов и сборов не проводится; на балансе, праве хозяйственного ведения или оперативного управления административный комплекс по улице Крещатик, 36 отсутствует", - говорится в разъяснении мэрии.

Изменение налогового адреса КГГА официально объясняют оптимизацией вопросов управления объектами коммунальной собственности.

Напомним, 24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. Кабинет министров Владимира Гройсмана отказался рассматривать этот вопрос, оставив его новому правительству, которое сформируют вскоре после начала работы Верховной Рады девятого созыва.