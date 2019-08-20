Зеленский предложит поощрять обличителей коррупции деньгами

Президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект, который регламентирует способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях. Одна из предложенных норм будет касаться материального вознаграждения для обличителей коррупции.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Обличителям коррупции будут гарантировать защиту и конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

"Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей", – прокомментировал эту инициативу заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Напомним, в июне 2019 года Зеленский перезапустил Нацсовет по антикоррупционной политике. Рябошапка - его председатель.