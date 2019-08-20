Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
В ДТП под Киевом погиб сотрудник полиции и 7-летняя девочка
В ДТП под Киевом погиб сотрудник полиции и 7-летняя девочка
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
ГлавнаяПолитика

Зеленский предложит поощрять обличителей коррупции деньгами

Информаторам обещают 10% от суммы правонарушения.

Зеленский предложит поощрять обличителей коррупции деньгами
Фото: gp.gov.ua

Президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект, который регламентирует способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях. Одна из предложенных норм будет касаться материального вознаграждения для обличителей коррупции.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Обличителям коррупции будут гарантировать защиту и конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

"Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей", – прокомментировал эту инициативу заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Напомним, в июне 2019 года Зеленский перезапустил Нацсовет по антикоррупционной политике. Рябошапка - его председатель.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также