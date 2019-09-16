Ткаченко инициирует аудит деятельности Кличко и КГГА

По словам депутата, в отношении чиновников мэрии заведено "почти 200 уголовных дел".

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности городского головы Киева Виталия Кличко и КГГА. Об этом Ткаченко написал на своей странице в Фейсбуке.

"Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян, сели за решетку. Как народный депутат и как киевлянин я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева В.Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур. Аудит, который был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен", - написал Ткаченко.

По словам депутата, все предыдущие проверки выявляли в мэрии "массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления".

"Почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА, уже во времена Кличко, так и не были доведены до финального конца. Ни одного вора - за решеткой", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА. Кабмин Владимира Гройсмана ранее отказывался рассматривать этот вопрос.

Депутаты Верховной Рады VIII созыва перед сложением полномочий обратились в Конституционный Суд с просьбой объяснить, может ли президент назначать на пост главы КГГА не мэра Киева.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.