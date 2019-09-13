В Днепре провели обыски из-за хищений при ремонте Нового моста, среди подозреваемых - вице-мэр (обновлено)

Сумма растраты оценивается почти в 30 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой в пятницу, 13 сентября, провела обыски в Днепровском городском совете. Об этом сообщил представитель горсовета агентству «Украинские новости».

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о расхищении средств при ремонте Нового (Центрального) моста.

Изымались документы в помещениях департамента благоустройства и инфраструктуры, департамента экономики, финансов.

Финальная стоимость ремонта моста оценивается в 458 млн гривен, его ремонт был начат летом 2017 года и завершился в начале сентября.

Новый мост соединяет левый берег Днепра с центром города.

Обновлено. Местное издание "Информатор" пишет, что сотрудников муниципалитета и работников подрядной фирмы "Маст-Буд", которая занималась ремонтом Нового моста, подозревают в хищении бюджетных средств.

По данным следствия, один из заместителей мэра Михаил Лысенко вступил в сговор с учредителем предприятия с целью присвоения средств городского бюджета. К реализации своего плана они привлекли других лиц, и внесли в акт выполненных работ заведомо неправдивые данные касательно класса бетона тротуарных блоков.

Сообщение о подозрении в совершении уголовного производства получили семь человек. Кроме Лысенко, это также замдиректора департамента благоустройства и инфраструктуры Алексей Самилык, начальник управления инфраструктуры Петр Шматченко, основатель "Маст-Буда" Михаил Беккер, директор этой фирмы Сергей Розбей, начальник участка "Маст-Буда" Никита Заволик и представитель технического надзора по договору с ГП "Жилком" Василий Самсонов.

Лысенко сообщили о подозрении заочно.

Сумма "сэкономленных" средств, согласно экспертизе, составила 29,5 миллиона гривен.

Напомним, 7 сентября в Днепре после капитального ремонта открылся Центральный мост, который был предметом спора между президентом Владимиром Зеленским и мэром города Борисом Филатовым. Политики заключили пари: если Центральный мост в Днепре не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, Зеленский приедет на церемонию.