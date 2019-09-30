По предварительной информации, пенсионерка хотела выйти на улицу, но не нашла ключи от квартиры.

В Харькове пожилая женщина погибла при попытке спуститься из окна второго этажа по связанным простыням.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Сообщение о происшествии поступило 28 сентября около 17:20. На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители опросили очевидцев и выяснили, что 79-летняя жительница многоэтажки по улице Краснодарской пыталась спуститься со второго этажа вниз по простыням. Не удержавшись, женщина пала на землю. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

"По предварительной информации, женщина хотела выйти на улицу, но не нашла ключи от квартиры", - сообщили в полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в городе Вишневое Киевской области мужчина пытался спуститься с многоэтажки по простыням, но сорвался и упал. Его госпитализировали.

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