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В Киеве неизвестные избили прокурора

На данный момент потерпевший в больнице.

В Киеве неизвестные избили прокурора
Фото: censor.net.ua

Вчера вечером, 29 сентября неизвестные избили следователя прокуратуры в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева агентству «Украинские новости».

Отмечается, что происшествие никак не связано с прокурорской работой потерпевшего. По данным пресс-службы, сотрудник прокуратуры вечером услышал крики и вышел на улицу, где на него набросилось несколько неизвестных и избили.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. На данный момент потерпевший в больнице.

Напомним, в конце августа в Николаеве ГБР со спецназом задержали оперуполномоченного СБУ, который избил мужчину в кафе. Он находился в розыске с 25 июля - после конфликта с посетителем кафе в городе Гайворон.

Сотрудник СБУ вступил в словесную перепалку с мужчиной и нанес ему несколько ударов в лицо, После того, как мужчина упал на землю, военнослужащий продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести.

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Источник: "Украинские новости"
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