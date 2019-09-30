В Киеве неизвестные избили прокурора

Вчера вечером, 29 сентября неизвестные избили следователя прокуратуры в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева агентству «Украинские новости».

Отмечается, что происшествие никак не связано с прокурорской работой потерпевшего. По данным пресс-службы, сотрудник прокуратуры вечером услышал крики и вышел на улицу, где на него набросилось несколько неизвестных и избили.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. На данный момент потерпевший в больнице.

Напомним, в конце августа в Николаеве ГБР со спецназом задержали оперуполномоченного СБУ, который избил мужчину в кафе. Он находился в розыске с 25 июля - после конфликта с посетителем кафе в городе Гайворон.

Сотрудник СБУ вступил в словесную перепалку с мужчиной и нанес ему несколько ударов в лицо, После того, как мужчина упал на землю, военнослужащий продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести.