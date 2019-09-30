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В Сумах машина въехала в электроопору, пострадало четыре человека

Среди пострадавших двое детей.

29 сентября, около 16 часов, в Сумах на улице Героев Крут произошло ДТП, в результате которого пострадало четверо человек, в том числе двое детей. Об этом сообщается на фейсбуке патрульной полиции Сумской области. 

Фото: Патрульна поліція Сумської області/ФБ

«Предварительно известно, что 29-летний водитель, двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением транспортного средства, после чего допустил наезд на электроопору», - сказано в сообщении.

Фото: Патрульна поліція Сумської області/ФБ

В результате ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых 4 и 6-летние дети, получили телесные повреждения. Их доставили в Сумскую областную клиническую больницу.

Фото: Патрульна поліція Сумської області/ФБ

Напомним, 29 сентября в городе Мироновка Киевской области произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы семь человек, еще один погиб. Все они ехали в одном автомобиле, погибший находился в багажнике из-за нехватки места.

Водителем был местный 17-летний студент, который купил машину за несколько дней до происшествия, еще не имея удостоверения. Юноша сел за руль пьяным - проверка показала 1,25 промилле - и не справился с управлением на скорости.

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