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В Шотландии на конференции по борьбе с расизмом не позволили белым людям задавать вопросы

Для участников мероприятия создали две «зоны безопасности», в одну из которых не пускали белокожих.

В Шотландии на конференции по борьбе с расизмом не позволили белым людям задавать вопросы
Фото: educationindex

В университете Эдинбурга в Шотландии на конференции, на которой обсуждали проблемы расизма, не позволили белым людям задавать вопросы, отметив, что организаторы хотели «усилить голоса цветных людей». Об этом сообщает The Telegraph.

«Мы не будем давать микрофон белым людям во время вопросов, не потому, что мы думаем, что белые люди не могут ничего предложить к дискуссии, а потому, что мы хотим усилить голоса цветных людей. Если у вас белая кожа, пожалуйста, поделитесь своим мнением или вопросом с членами комитета или докладчиками после мероприятия», - цитирует издание организаторов конференции.

Конференцию организовало сообщество Resisting Whiteness group («Группа сопротивления белизне»), выступающее против расизма и описывающее себя как организация QTPOC (Цветные квир- и транс-люди).

Для участников мероприятия создали две «зоны безопасности», в одну из которых не пускали белокожих. Зону посвятили только «цветным людям, которые чувствовали себя «неудобными».

Антирасистская активистка Джейн Маккол заявила, что конференция сама по себе была откровенно расистской, добавив, что это событие возвращает битву за достижения равенства и справедливости на десятилетия назад

Напомним, 1 августа стало известно, что экс-президент США Рональд Рейган называл представителей африканских стран в ООН "обезьянами".

Рейган выразил возмущение тем, что африканские представители во время одного из голосований выступили не на стороне США. На том заседании представители делегации Танзании начали танцевать прямо в зале заседаний после того, как ООН поддержала позицию Китая, а не Тайваня.

Рейган, поддерживавший Тайвань, позвонил тогдашнему президенту США Ричарду Никсону, чтобы выразить свое разочарование итогами голосования в ООН. Во время разговора он сказал: "Увидеть этих... обезьян из африканских стран - к черту их, им до сих пор неудобно носить обувь!"

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