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С начала суток боевики 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Противник применил запрещенное минскими соглашениями вооружение.

С начала суток боевики 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь
Фото: Макс Левин

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь вследствие вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

Об этом пресс-центр штаба ООС информирует в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Новотроицкого, у Лебединского, вблизи и неподалеку Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ООС неподалеку Хутора Вильный.

Напомним, 13 октября боевики совершили обстрел на участке разведения сил в Золотом, из-за чего оно откладывается еще на неделю.

В целом за минувшие сутки боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

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