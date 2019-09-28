В южнокорейском порту Ульсан утром в субботу, 28 сентября, загорелся корабль, который перевозил горючее. После возгорания произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере девять из 25 членов экипажа. Об этом пишет РБК со ссылкой на Yonhap.

Спустя некоторое время пламя перекинулось на соседний корабль, на борту которого находился 21 человек. Задачей спасателей стало остановить распространение огня, однако локализовать пожар в течение нескольких часов не удалось.

По данным агентства, команда загоревшегося судна состоит из граждан России и Филиппин. Пока не сообщается, кто из них пострадал. Власти заявляют, что всех моряков удалось эвакуировать с корабля.

Причина возгорания пока не установлена.

Загоревшийся танкер принадлежит компании Stolt Tankers, одной из крупнейших на рынке перевозок химических веществ. Всего у нее около 150 танкеров.

Напомним, в Киеве горело девять автоцистерн с нефтепродуктами.