НАТО не видит возможности для работы с Россией, пока та не изменит свое поведение

В Альянсе снова отметили, что осуждают и не признают аннексии Крыма.

Блок НАТО пока не видит возможности нормальной работы с Российской Федерацией, пока та существенно не изменит поведение на мировой арене.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, передает "Интерфакс-Украина".

"Не может быть "ведения дел как обычно" (с Россией, - ред.) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которое будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства", - говорится в заявлении.

В Альянсе снова отметили, что осуждают и не признают аннексии Крымского полуострова. "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму, что являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе", - подчеркивается в заявлении.

В НАТО также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Крыму, в частности, - в отношении крымских татар. В связи с этим Альянс призывает РФ дать доступ международным организациям на полуостров.

Напомним, 25 января в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО - Россия. Главной темой встречи было несоблюдение РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Результатов эти переговоры не принесли.

В апреле МИД России заявил о прекращении военного и гражданского сотрудничества с Альянсом.