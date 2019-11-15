​Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанаc Науседа в пятницу, 15 ноября, подписал указ о помиловании двух граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных в 2017 году за шпионаж.

Об этом сообщается на сайте президента страны.

Отмечается, что по итогам рассмотрения 123 ходатайств наказание было смягчено или полностью отменено в отношении пятерых фигурантов, включая троих граждан Литвы.

В начале недели Науседа утвердил поправку к Уголовному кодексу, регулирующую процедуру обмена лицами, осужденными за шпионаж. По мнению президента Литвы, этот процесс необходим для защиты граждан страны и отвечает интересам нацбезопасности.

По информации СМИ, в качестве ответного жеста Москва ожидается помилование двух осужденных в РФ граждан Литвы: Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. В 2016 году Московский городской суд приговорил Тамошайтиса к 12 годам лишения свободы, а Калининградской областной суд приговорил Матайтиса, у которого двойное гражданство Литвы и РФ, к лишению свободы на 13 лет.

Также не исключается также освобождение гражданина Норвегии Фруде Берга, приговоренного в апреле этого года к 14 годам колонии строгого режима по делу о сотрудничестве с Военной разведывательной службой королевства. По версии российского следствия Берг "собирал сведения о российских атомных подводных лодках".

Напомним, в октябре появилась информация о том, что Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж лицами.