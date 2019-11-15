Северная Корея назвала Байдена "бешеным псом"

В Северной Корее назвали кандидата в президенты от демократов США Джо Байдена "бешеным псом", которого необходимо "забить насмерть". Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официальное информационное агентство КНДР KCNA.

"Бешеные псы, такие как Байден, могут навредить многим людям, если им позволят бежать. Их необходимо забивать палкой насмерть. Это будет полезно и для США", - сказано в сообщении.

14 ноября в KCNA также заявляли, что Байден "осмелился клеветать на достоинство верховного руководства КНДР". Кроме того информагентство отметило, что у Байдена наблюдается "признак последней стадии деменции", и ему "кажется, пришло время попрощаться с жизнью".

Как отметило AFP, пока не понятно, что именно вызвало такую агрессию, однако это может быть связано с объявлением, которое на этой неделе опубликовала компания Байдена. В нем осуждалась внешняя политика Трампа и было сказано, что «диктаторов и тиранов хвалят, наших союзников оттесняют в сторону». При этом, в момент, когда голос за кадром произносит слово "тиран", на видео появляется фотография президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, пожимающих руки на саммите США-КНДР в Сингапуре в прошлом году.

Это не первый раз, когда КНДР осуждает Байдена. В мае северокорейские СМИ называли его "слабоумным" и "дураком с низким IQ" после того, как Байден назвал лидера страны Ким Чен Ына "диктатором" и "тираном".

Напомним, ранее Северная Корея назвала премьер-министра Японии Синдзо Абэ "идиотом и злодеем", который не должен даже мечтать ступить в Пхеньян. Это произошло в ответ на его критику очередных запусков северокорейских ракет в направлении Японского моря.