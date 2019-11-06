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Глава МИД Литвы назвал Россию "самым большим препятствием" для мира в Украине

Россия позиционирует себя как нейтральная сторона, в то время, как является активной участницей конфликта.

Глава МИД Литвы назвал Россию "самым большим препятствием" для мира в Украине
Линас Линкявичюс

Россия является "самым большим препятствием" для мира в Украине.

Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил в интервью Радио Свобода.

"Вероятно, самое большое препятствие в этом [мирном] процессе - это то, что Россия позиционирует себя как нейтральная сторона, в то время, как является активной участницей конфликта, хотя официально их не рассматривают таким образом", - сказал Линкявичюс.

По словам министра, Москва говорит боевикам в Донбассе, что "вам нужно достичь соглашения, и мы поможем", хотя на самом деле все происходит "с точностью до наоборот".

Он добавил, что чувствует "истинные намерения" президента Украины Владимира Зеленского.

"Эти нормандские переговоры и поиск компромисса на устах у всех. Я понимаю, что очень сложно все это сделать, но я чувствую искренние намерения президента решить эту проблему. Сложно сказать, насколько успешным он будет", - заявил Линкявичюс.

Напомним, 30 октября глава МИД Литвы посетил Мариуполь и прифронтовое Широкино.

В июне Линкявичюс посетил Станицу Луганскую и был впечатлен очередями на КПВВ.

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