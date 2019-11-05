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Внештатным советником Зеленского стал американский адвокат

Эндрю Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ.

Президент Владимир Зеленский назначил адвоката Эндрю Романа Мака внештатным советником.

Соответствующий указ №807 от 5 ноября обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Эндрю Романа Мака Советником Президента Украины, вне штата (по согласию)", - говорится в указе.

Эндрю Мак является сотрудником юридической фирмы "Астерс", возглавляет офис в Вашингтоне, США.

Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.

"Эндрю имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США", - указывается на сайте компании.

Мак получил свидетельство адвоката от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году.

В 2010 году газета Kyiv Post включила его в список самых успешных эмигрантов в Украине.

По данным журналистов, в 2002 году Мак был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании. Он намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters.

По словам Мака, Оранжевая революция заставила его остаться в Украине на более долгий срок.

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