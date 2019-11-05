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В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности

Изменения должны способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.

В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
Галина Третьякова
Фото: Макс Требухов

Правительство планирует отказаться от системы градации инвалидности и перейти к Международной классификации функционирования, которая действует в Европейском Союзе.

Об этом сообщила депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает Громадське.

По ее словам, продолжается работа, которую ранее осуществляло Министерство здравоохранения. С помощью Международной классификации функционирования правительство хочет избавиться от системы инвалидности, которая осталась в Украине с советских времен.

"Мы имплементируем в украинское законодательство Международную классификацию функциональности, ее уже переведено на украинский язык, но до конца не переведена система ее ратификации", - отметила Третьякова.

Таким образом, соцполитика государства в отношении людей с инвалидностью и выплаты для них будут строиться не на группах, как это было раньше, а на расчете процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Изменения должны способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.

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