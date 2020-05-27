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За четыре года органы прокуратуры зарегистрировали почти 12 тыс правонарушений, в связи с войной на Донбассе

1658 - направили в суды.

За четыре года органы прокуратуры зарегистрировали почти 12 тыс правонарушений, в связи с войной на Донбассе
Фото: Макс Требухов

Органы прокуратуры шести областей зарегистрировали 11 тыс 733 правонарушений, связанных с вооруженным конфликтом на Донбассе. 1658 - направили в суды. Об этом говорится в отчете "Медийной инициативы за права человека", презентованной сегодня в Киеве в рамках проекта "Судебные процессы, связанные с вооруженным конфликтом в Украине: мониторинг, информационное освещение, анализ".

Из них:

• по преступлениям против основ национальной безопасности Украины (статьи 109, 110, 111, 113, 114 Уголовного кодекса) зарегистрировано 958 правонарушений, 279 - направлено в суд;

• по преступлениям против общественной безопасности (статьи 258, 258-3, 260 УК) - зарегистрировано 10 тыс 704 правонарушений, 1361 - направлено в суд;

• по преступлениям против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (статьи 437, 438 УК) - зарегистрировано 71 правонарушения, 18 - направлено в суд.

Как отметил соавтор отчета, директор Образовательного дома по правам человека в Чернигове Сергей Буров, в большинстве случаев статистика в органах досудебного расследования ведется не по категориях преступлений, а по правонарушениям.

"В целом, к сожалению, можно сделать вывод об отсутствии постоянной системы учета и анализа дел, связанных с вооруженным конфликтом в Украине", - добавил он.

В течение семи месяцев команда проекта посетила 37 судебных заседаний в 18 судах. Не состоялись по разным причинам еще в 18 заседаний (10 дел по Востоку и 8 - по Крыму).

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