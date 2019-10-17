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Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины

Супруга президента также посетила Музей оккупации Латвии.

Елена Зеленская посетила украинскую школу в Риге и встретилась с представителями украинской общины
Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Рижскую украинскую среднюю школу и встретилась с представителями украинской общины Латвии

Об этом сообщается на сайте президента.

"В ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Латвию первая леди Елена Зеленская вместе с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой посетила Рижскую украинскую среднюю школу - единственное учебное заведение Латвии, в котором преподают полный курс украинского языка на профессиональном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что супруга президента осмотрела классы, пообщалась с учениками и педагогами и расписалась в Книге почетных гостей.

Фото: president.gov.ua

После посещения школы Елена Зеленская присоединилась к президенту и приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и встрече с представителями украинской общины.

Президент с супругой также посетили Музей оккупации Латвии и вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди  Андрой Левитой почтили память погибших за независимость этой страны, возложив цветы к Монументу Свободы.

Напомним, 8 октября супруга президента выступила на открытии XIV Конгресса педиатров Украины, посвященного теме "Актуальные проблемы педиатрии".

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