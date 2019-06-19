Госдума РФ сформировала состав делегации на сессию ПАСЕ

Совет Государственной Думы России сегодня утвердил свою часть делегации для участия в июньской сессии Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя делегации Леонида Слуцкого.

Слуцкий отметил, что заявка на подтверждение полномочий российской делегации будет подаваться исходя из результатов голосования по резолюции к докладу Петры де Суттер и по поправкам об ограничении санкционного механизма ПАСЕ.

"Если рекомендации регламентного комитета будут приняты без изъятий и, следовательно, будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы", - сказал Слуцкий.

По его словам, в парламенте РФ рассматриваются два сценария дальнейшего развития событий. Если ПАСЕ полностью подтвердит принятие резолюции комитета министров,конца дня 24 июня парламент РФ официально направит свою заявку на возвращение в ПАСЕ и 25 июня войдет в зал заседаний ПАСЕ, в том числе и участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы.

Если полномочия делегации РФ будут подтверждены не в полном объеме, "в этом случае делегация РФ покинет зал, это будет означать прекращение нашей работы в ПАСЕ".

Напомним, ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в 2014 году в ответ на вторжение российских военных в Украину, оккупацию и аннексию Крыма и развязывание войны на Донбассе. Россия в ответ перестала платить членские взносы в организацию, что может быть условием для исключения делегации из совета.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил резолюцию, которая может усложнить наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее вероятное возвращение в ПАСЕ.