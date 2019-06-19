Трамп анонсировал расширенную встречу с Си Цзиньпином

Президент был настроен оптимистично и говорил, что встреча может пройти очень хорошо.

Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 09 ноября 2017.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах расширенной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20, который состоится в Японии с 28 по 29 июня. Об этом Трамп рассказал, выступая во вторник в Белом доме, передает CNN.

Трамп отметил, что американские и китайские переговорщики возобновят диалог в среду накануне запланированной встречи с Цзиньпином в кулуарах саммита в Осаке.

«У меня очень хорошие отношения с президентом Си, - сказал Трамп, - посмотрим, что произойдет. Думаю, у нас есть шанс. Китай хочет заключить сделку. Им не нравятся тарифы».

Отмечается, что он был настроен оптимистично и говорил, что встреча может пройти очень хорошо, несмотря на провал предыдущих переговоров.

В твиттере Трамп также подтвердил, что договорился с Си Цзиньпином о встрече на саммите. «Был очень хороший телефонный разговор с президентом Си из Китая. На следующей неделе у нас будет расширенная встреча в G-20 в Японии», - написал президент.

МИД Китая признал, что Цзиньпин согласился провести переговоры на G20, отметив, что, будучи двумя крупнейшими экономиками мира, обе страны должны играть ведущую роль в «внедрении доверия и жизнеспособности на мировые рынки».

Напомним, 11 июня Трамп снова пригрозил ввести пошлины на товары из КНР, если на саммите G-20 не состоятся переговоры с главой КНР. Он заявлял, что повысит пошлины в размере 25% "или намного выше" на товары из Китая на общую сумму в $300 млрд.