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Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Марии-Джузеппе Робуччи было 116 лет и 90 дней.

Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Старейшая жительница Европы Мария-Джузеппе Робуччи умерла в Италии. Долгожительнице было 116 лет и 90 дней, пишет Daily Mail.

Мария-Джузеппе родилась в 1903 году. В 25 лет она вышла замуж и родила пятерых детей: двух дочерей и троих сыновей. Ее муж скончался в 1982 году.

В интервью женщина объясняла свое долголетие верой в Бога, правильной диетой и трезвым образом жизни. "Ешьте мало и только здоровую пищу, ни капли вина и ни сигареты во рту", - говорила она.

Напомним, старейший мужчина мира умер в Японии в январе. Масадзо Нонака скончался в возрасте 113 лет.

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