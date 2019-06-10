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Скончался украинский фотограф Александр Ранчуков

Он - автор известных фотографий Киева времен "перестройки".

Скончался украинский фотограф Александр Ранчуков
Александр Ранчуков
Фото: yagallery.com

В Киеве скончался известный украинский фотограф-документалист Александр Ранчуков.

Об этом в своем фейсбуке сообщил фотограф Виктор Марущенко.

Прощание с Ранчуковым состоится 11 июня на Байковом кладбище.

Как пишет издание Cameralabs, Александр Ранчуков – фотограф-документалист, автор фотоальбомов и книг о фотографии, специализирующийся на жанровой, социальной и пейзажной съёмке.

Родился в 1943 году, с 1962 года учился в Киевском политехническом институте, а в начале 1980-х – в Институте журналистики. Ранчуков работал фотографом в различных технических организациях, в частности, с 1978 до 1996 года – в Институте истории и теории архитектуры, иллюстрировал книги по архитектуре. С 1996 года – был свободным фотографом.

Его выставки проходили в Украине, Германии, Франции, России, Литве и США. Ранчуков жил и работал в Киеве.

Работы Ранчукова иллюстрируют книги "Літопис Величка", "Архітектурний образ Києва", "Київ. Місто, в якому жив М. Булгаков" и другие.

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