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Збірна України з тенісу отримала суперника в Другій світовій групі Кубка Девіса

Матчі Другої світової групи Кубка Девіса-2025 відбудуться у вересні 2025 року.

Збірна України з тенісу отримала суперника в Другій світовій групі Кубка Девіса
Збірна України з тенісу (архівне фото)
Фото: Федерація Тенісу України

Збірна України дізналась суперника в Другій світовій групі Кубка Девіса з тенісу.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

За підсумками жеребкування збірна України з тенісу отримала суперником збірну Домініканської Республіки.

Номінальними господарями зустрічі, в якій переможець визначатиметься в серії до трьох перемог, буде збірна України.

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Для збірної України це буде перша зустріч проти Домініканської республіки. У рейтингу Кубка Девіса Україна випереджає Домініканську Республіку на 26 позицій.

Матчі Другої світової групи Кубка Девіса-2025 відбудуться 12-13 або 13-14 вересня 2025 року, за рішенням господарів матчу.

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