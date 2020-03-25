Глобальный план гуманитарного реагирования на COVID-19 ООН предусматривает $33 млн помощи Украине

Средства должны быть привлечены к гуманитарным проектам на востоке Украины.

Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19 ООН предусматривает выделение помощи Украине в сумме $33 млн. Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе линии разграничения по таким направлениям:

учреждения здравоохранения;

продовольственная безопасность и товары первой необходимости;

лица пожилого возраста и люди с инвалидностью;

дистанционное школьное образование.

"Самые незащищенные категории украинцев должны иметь средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - сообщил Николенко.

Он добавил, что генсек ООН планирует привлечь $2 млрд для сдерживания распространения COVID-19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. План позволит обеспечить доставку лабораторного оборудования и лекарств, установление дополнительных станций для персональной гигиены, проведение информационных кампаний про личную защиту и защиту от вируса окружающих.

В Африке, Азии и Латинской Америке будут организовывать авиамосты и региональные хабы для перемещения гуманитарных работников и грузов.

Напомним, под эгидой ООН создается международный финансовый фонд, который будет предоставлять поддержку государствам с целью противодействия коронавируса и минимизации негативных долгосрочных последствий.