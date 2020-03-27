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ОГА запускают сервисы доставки лекарств онлайн

Первыми меморандум с Сервисом поиска и доставки медикаментов подписала Днепропетровская ОГА. 

ОГА запускают сервисы доставки лекарств онлайн
Фото: Думская

Областные госадминистрации запускают заказ лекарств онлайн. Об этом сообщили на канале Министерства здравоохранения в Telegram. 

"В период распространения коронавирусной инфекции Минздрав Украины рекомендует без срочной нужды не посещать места массового скопления и пользоваться онлайн-услугами для покупки товаров первой необходимости или оплаты коммунальных услуг", - говорится в сообщении. 

Минздрав призвал органы местной власти поспособствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование сервисов в их регионах. 

"Показательным является опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала меморандум о партнерстве с Сервисом поиска и доставки лекарств", - добавили в Минздраве.

Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с мэрами областных центров и главами областных администраций. Зеленский предложил разрешить работу рынков в маленьких городах. 

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