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Пророссийские боевики за 4 июня пять раз открывали огонь на Донбассе

Пострадавших среди военных ООС нет. 

Пророссийские боевики за 4 июня пять раз открывали огонь на Донбассе
Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса
Фото: EPA/UPG

С начала 4 июля вооруженные формирования России на Донбассе пять раз обстреливали позиции украинских защитников. Раненых среди военных Операции Объединенных сил нет, сообщили в Минобороны Украины.

Возле Новотошковского оккупанты дважды стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Рядом с Павлополем противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Катериновки враг стрелял из гранатометов разных систем, рядом с Ореховым - из минометов калибра 120-мм, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

В ответ на преступные действия оккупантов защитники Украины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника.

Напомним, что за минувшие сутки, 3 июля, вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Был ранен один украинский защитник. Кроме того, в результате вражеского обстрела сгорели два дома в Авдеевке, а в Зайцево погибла мирная жительница. 

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