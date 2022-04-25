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​​США та союзники лобіюють залучення України до саміту G20, – Bloomberg

Під питанням участь у зустрічі президента РФ. 

​​США та союзники лобіюють залучення України до саміту G20, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

США та їх союзники тиснуть на Індонезію, яка є господарем саміту G20 у листопаді, щоб та запросила Україну у статусі гостя заходу. 

Про це повідомляє Bloomberg

Також Вашингтон розчарованавий відмовою Джакарти відкликати запрошення президента Росії Володимира Путіна.

За інформацією Bloomberg, США та деякі інші члени G7 просять Індонезію, яка заявила, що хоче «залишатися неупередженою» запросити президента Володимира Зеленського до участі принаймні в частині зустрічі. Зазвичай, країна-господар запрошує низку країн приєднатися до деяких заходів саміту в якості спостерігачів, хоча вони не мають права брати участь у офіційних дискусіях.

Участь Володимира Зеленського стала б «логістичним і дипломатичним кошмаром», якби Путін вирішив особисто відвідати саміт на тропічному острові Балі, зазначає агентство. Також не зрозуміло, чи буде достатньо запросити Україну, щоб гарантувати появу інших лідерів, зокрема, президента США Джо Байдена, який, ймовірно, відмовиться сидіти б за одним столом з Путіним.

США та їх союзники вимагають виключення Росії з G20, хоча інші країни, зокрема, Китай, виступають проти такого кроку. 

Нагадаємо, 21 квітня ряд міністрів фінансів та керівників центральних банків покинули засідання G20 під час виступу міністра фінансів Росії Антона Силуанова

Серед тих, хто також вийшов із зустрічі, були міністр фінансів США Джанет Йєллен, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, керівник Банку Англії Ендрю Бейлі, та віцепрем'єр та міністр фінансів Канади Христя Фріланд, а також запрошений до участі в засіданні міністр фінансів України Сергій Марченко.

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