Байден хоче призначити на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк

Брінк нині є послом США у Словаччині.

Сьогодні президент США Джо Байден оголосив про свій намір призначити на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла в Україні Бріджіт Брінк.

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Брінк нині є послом США у Словацькій Республіці. До цього вона працювала старшим радником та заступником помічника держсекретаря у Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США. Вона курувала питання, пов’язані зі Східною Європою та Кавказом.

Вона також працювала заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті та Тбілісі.

Брінк провела свою двадцятип'ятирічну кар'єру на дипломатичній службі, зосередившись на просуванні політики США в Європі та Євразії.

“Родом із Мічигану, Брінк є лауреатом численних нагород за виконану роботу. Вона має ступінь магістра міжнародних відносин та політичної теорії Лондонської школи економіки та політичних наук, а також ступінь бакалавра політичних наук коледжу Кеніон. Вона говорить російською та вивчала словацьку, сербську, грузинську та французьку мови”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посада американського посла вакантна з травня 2019 року, коли Трамп звільнив із цієї посади Марі Йованович, яка пізніше свідчила у справі про імпічмент президента США.

Вчора у Конгресі США закликали відновити дипломатичну роботу в Україні. З такою заявою виступила конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц.

США та інші країни евакуювали своїх дипломатів, посольства та консульства з Києва за кілька днів до вторгнення Росії в Україну, перемістивши їх до Львова. Незабаром цих чиновників перевезли до Польщі.

Наразі США в Україні представляє тимчасова повірена Крістіна Квін. На цій посаді вона змінила Вільяма Тейлора.

У травні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп запропонував на посаду посла в Україні генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона. Наприкінці вересня комітет із закордонних справ Сенату США одноголосно підтримав його кандидатуру.

У січні 2021 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що адміністрація нового президента США Джо Байдена шукає іншого кандидата на посаду посла в Україні.

26 липня джерела видання ZN.UA повідомили, що двома головними кандидатами на цю посаду є Ентоні Годфрі та Деніель Розенблюм.