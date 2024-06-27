Речник додав, що на краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового Яру. Зокрема, ворог завдає ударів по місту з важких вогнеметних систем "Солнцепьок".

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що українські захисники витіснили російські сили з мікрорайону Канал у Часовому Яру на Донеччині.

Волошин наголосив, що ворожої армії в мікрорайоні немає.

Речник додав, що на краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.

"Українські захисники надійно тримають оборону на цій ділянці й дають гідну відсіч російському агресору", – сказав він.

Окрім того, Волошин зазначив, що російські окупанти інтенсивно обстрілюють Часів Яр і завдають ударів по місту з важких вогнеметних систем "Солнцепьок".

Зі свого боку, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила оприлюднила відео, як у м. Часовому Яру росіяни знищують місто "Солнцепьоками".

"Воїни 24 ОМБр імені короля Данила тримають населений пункт та знищують загарбників, найбільш запеклі бої продовжуються в районі каналу Сіверський Донець – Донбас. Окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр важкими вогнеметними системами "Солнцепьок" – це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами", – ідеться в повідомленні у фейсбуці.