Росіяни з дрона атакували Херсон, є поранений

Близько 21.00 ворог з дрона атакував Херсон, повідомляє міська військова адміністрація.
Мінно-вибухову травму отримав 59-річний місцевий житель. Співробітники поліції доставили його до лікарні.
Наразі медики дообстежують потерпілого.
Мінно-вибухову травму отримав 59-річний місцевий житель.
Близько 21.00 ворог з дрона атакував Херсон, повідомляє міська військова адміністрація.
Мінно-вибухову травму отримав 59-річний місцевий житель. Співробітники поліції доставили його до лікарні.
Наразі медики дообстежують потерпілого.