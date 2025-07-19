Росіяни з дрона атакували Херсон, є поранений

Мінно-вибухову травму отримав 59-річний місцевий житель. Співробітники поліції доставили його до лікарні.

Близько 21.00 ворог з дрона атакував Херсон, повідомляє міська військова адміністрація.

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