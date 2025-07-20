Уночі російська армія атакувала Запоріжжя та район ударними БпЛА та РСЗВ, є поранені

У Запорізькому та Васильківському районах унаслідок російських ударів постраждали 3 людини.

Унаслідок російських ударів у Василівському та Запорізькому районах постраждали троє цивільних. По Запоріжжю та околицях окупанти били із РСЗВ та запустили ударні дрони.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників атакували вночі Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі", — ідеться у повідомленні Федорова.

Упродовж доби окупанти завдали 457 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

Російські війська здійснили 8 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Ольгівському, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Червоній Криниці.

328 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нове Запоріжжя, Новослобідку, Нижню Хортицю, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Ольгівське.

8 обстрілів із РСЗВ накрили Запоріжжя, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.

113 артилерійських ударів завдано по території Малокатеринівки, Біленького, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Ольгівського.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктур.