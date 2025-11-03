Міністр соцполітики Денис Улютін: «ВПО отримують у середньому 10 тисяч гривень виплат на місяць»

Міністерство соцполітики, сім’ї та єдності України готує Соціальний кодекс, який повинен унормувати соціальну політику в країні, стверджує очільник міністерства Денис Улютін . Зараз ця політика, за його словами, виглядає як «відкупитись на місяць» від 15 мільйонів отримувачів державної допомоги партнерськими коштами, бо своїх грошей на це в держави немає і не буде. Що повинно змінитися в захисті найнезахищеніших верств населення, як ВПО планують повертати на ринок праці і чому тарифи мають бути ринковими, Денис Улютін розповів під час тематичної дискусії, що проходила в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна».

Фото: Зоряна Стельмах Міністр праці та соціальної політики України Денис Улютін

«Наше бачення соціальної політики — не розмазати трішки між усіма, а дати виключно тим, хто дійсно потребує, відчутну суму коштів. Зараз у нас! 15 мільйонів, — відзначає Денис Улютін. — Бюджет Міністерства соцполітики в рамках державного бюджету — понад 470 мільярдів. Додати до цього ще ЄСВ, який іде до Пенсійного фонду, усі виплати ГО, волонтерів, міжнародних партнерів, громадських організацій, і там такий бюджет набігає, який, будьмо чесними, ми як держава дозволити собі не можемо. Узагалі не можемо без міжнародних партнерів».

Соціальний кодекс, над яким працює міністерство, покликаний унормувати соціальну політику так, щоб виплати отримували лише ті, хто дійсно їх потребує, додає він.

«Зараз це просто дати невеличку суму, виплату і забути на місяць. Відкупитись на один місяць. Ми хочемо це трішки змінити. Або не трішки. Залежить від того, як піде дискусія в парламенті, безпосередньо в уряді, бо це питання, які всі намагаються відсунути», — заявив міністр.

Найскладнішим у контексті соціальної підтримки є питання вимушено переміщених осіб, наголошує Улютін.

«Якщо зібрати всю суму державної підтримки, а також підтримки наших міжнародних партнерів, які надають напряму, вийде величезна сума коштів. Хтось отримує більше, хтось менше, але в середньому ВПО отримує десь 10 000 гривень на людину. Порівняно з тим, хто працює, це досить непогано, бо в соціальній сфері є працівники, які отримують 6–8 тисяч гривень. І тут теж постає питання про соціальну справедливість», — додав міністр.



Фото: Зоряна Стельмах Зліва направо: Ігор Ліскі, Ігор Терехов, Денис Улютін, Іван Федоров і Максим Буткевич

Задача Мінсоцполітики, наголошує Денис Улютін, максимально «вивести людей в економіку». За останні дев’ять років, додає міністр, напрацьовано «багато різних інструментів» для ВПО. Їх мають структурувати так, аби звести в один цифровий модуль, де можна буде бачити всі види допомог, підтримок або можливостей для ВПО.

Серед таких програм міністр соцполітики відзначив:

Платформу «Прихисток. Робота». Вимушено переміщена особа може побачити в застосунку місто або орган місцевого самоврядування, пропозицію роботи та житла від роботодавця;

Ваучери на навчання або перенавчання;

Різні форми житлової підтримки, як-от оренда житла. «Я розумію, що зараз це не зовсім добре працює, але ми йдемо до того, щоб його вдосконалити. Запроваджена програма пільгового кредитування для ВПО. Там шикарні умови, держава компенсує 70 % першого внеску і 70 % щомісячних платежів першого року. Тобто це найскладніший етап життя вимушено переміщеної особи, коли ти потребуєш найбільшої підтримки. Я знаю, що й регіони долучаються до цієї програми — категоріям, які найпотрібніші в регіоні, дофінансовують ті 30 % у цій програмі», — зауважив міністр.

Однак людей, які розуміють, що саморозвиток, пошук роботи — це набагато краще, ніж бути на утриманні держави, насправді мало, додав він.

При цьому Денис Улютін закликав до чесної та дорослої розмови про соціальну політику в країні, бо щоразу вона скочується до соціального популізму.

«Ми всі формулюємо вимогу державі: "Держава заплатить". Не заплатить. Забудьте про це. Держава не має коштів. Це кошти платників податків, — нагадав міністр. — Коли ми говоримо про соціальні підходи, повинні говорити, що платники податків мають заплатити неплатникам податків. І або ми навантажимо одних платників податків, розмажемо це між усіма, тому що нам так легко, або ми чітко скажемо, що ми як держава гарантуємо допомогу тому, хто її потребує. Але якщо все суспільство бере на себе обов’язок, то і ти маєш працювати на це суспільство».

Саме через популізм, вважає очільник Мінсоцполітики, досі немає дискусії про підвищення тарифів на комунальні послуги. А це теж, на його думку, елемент соціальної справедливості, бо без підвищення тарифів виходить, що «бідні платять за багатих». І бізнес-модель, за якою ти щось продаєш дешевше, ніж воно коштує, не працює, додає Денис Улютін, маючи на увазі фіксовану ціну на газ для населення 7,96 грн за кубометр, коли ринкова — в рази вища.

«Ми повернемося до того, що було 36 років тому. Не працює така модель. Вона не про справедливість, вона про «уравніловку». А це завжди погано. Бо так ми ніколи не дійдемо до того, щоб кожен почав думати про себе. А це головне. І в нинішніх умовах ми повинні почати це робити», — каже міністр.



Фото: Зоряна Стельмах

Соціальним популізмом, відзначає він, Україна заганяє себе в бюджетну пастку.

«Якщо ми хочемо говорити про соціальну справедливість, маємо чітко розуміти, чим вона для нас є. Яку державу хочемо будувати. Повернутися до патерналізму, коли "хтось за мене все вирішить", чи, навпаки, брати на себе відповідальність і вирішувати все самому? Виключно від цього буде відштовхуватися соціальна політика.

І друге. Як ми фінансуємо соціальну складову бюджету? Ми її не фінансуємо, ще раз повторюю. Її фінансують наші міжнародні партнери. Щороку це стає все складніше і складніше. На якомусь етапі це закінчиться. Якщо до того часу, як закінчиться наша міжнародна підтримка, ми не змінимо свого світосприйняття, на якомусь етапі буде дуже боляче, бо одномоментно кошти закінчаться і їх не отримає ніхто. Тоді ми взагалі ні про яку справедливість не говоритимемо. Поки є час, маємо відходити від конструкції "заплатить хтось" і повертатися до "платимо ми всі"», — зауважив міністр соцполітики.