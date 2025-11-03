Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Шмигаль обговорив з делегацією НАТО посилення ППО та підготовку до зимового періоду

Важливою темою обговорення стала підготовка України до зими.

Шмигаль обговорив з делегацією НАТО посилення ППО та підготовку до зимового періоду
Фото: Денис Шмигаль

Глава Міноборони України Денис Шмигаль зустрівся із делегацією НАТО на чолі з послом США при Альянсі Метью Вітакером. Основною темою переговорів стали інновації у сфері безпеки та захист українського неба від ворожих дронів і ракет.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Фейсбук.

Глава Міноборони подякував послам держав-партнерів при НАТО за незмінну підтримку України з початку повномасштабного вторгнення. Окремо Шмигаль висловив вдячність за активну участь у ініціативі PURL.

Головна увага зустрічі була зосереджена на підготовці до зимового періоду. Представники Генерального штабу ЗСУ та ГУР Міноборони представили партнерам детальні доповіді щодо актуальних потреб оборони.

Окремий акцент зроблено на зміцненні системи протиповітряної оборони — від постачання ракет до ППО до розвитку дронів-перехоплювачів і сучасних радарів.

Шмигаль наголосив, що Україна готова не лише приймати допомогу, а й ділитися власним досвідом побудови ефективного ешелонованого захисту. Адже вільне небо має бути надійно захищеним від будь-яких проявів агресії.
