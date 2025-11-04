Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаПолітика

Орбан: відкидаю припущення, що Угорщина щось винна Україні

Орбан також запевнив, що Угорщина не допустить вступу України до ЄС.

Орбан: відкидаю припущення, що Угорщина щось винна Україні
Путін та Орбан
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський “знову атакував Угорщину та угорський уряд” на конференції в Брюсселі з різноманітними звинуваченнями, повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

“Я мушу відкинути припущення, що Угорщина щось винна Україні. Україна не захищає Угорщину від когось і нічого. Ми не просили такого і ніколи не проситимемо. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є”, - написав Орбан.

Він додав, що підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає зокрема і угорські гроші. 

“Ми не раді цьому, але це все одно факт”, - зазначив глава уряду Угорщини.

Орбан також запевнив, що Угорщина не підтримує і не підтримуватиме членство України в Європейському Союзі, “оскільки це принесе війну в Європу та виведе гроші угорців в Україну”.

На його думку, ЄС повинен укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. 

Крім того, Віктор Орбан нагадав про допомогу, яку Угорщина надає Україні, і наголосив, що Будапешт витратив загалом 200 млн євро на гуманітарну допомогу українцям.
﻿
