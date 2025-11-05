У Нідерландах почалось формування урядової коаліції

За результатами дострокових парламентських виборів у Нідерландах розпочався процес формування нової урядової коаліції, повідомляє Укрінформ з посиланням на NU.nl.

Попередні переговори про створення коаліції доручено розпочати гендиректору залізничного оператора NS Вутеру Кулмейсу.

“Журналісти, звісно, хочуть дізнатися, які варіанти коаліції наразі розглядає Вутер Кулмейс, але він поки не хоче випереджати події. Водночас Кулмейс зазначив, що якщо партії не підуть на поступки, то буде складно сформувати “стабільний” уряд”, - йдеться у повідомленні.

Вутер Кулмейс планує найближчим часом “зблизити лідерів партій” та налагодити між ними діалог. Він проведе переговори з лідерами всіх політичних партій, після чого оприлюднить свої висновки у звіті 11 листопада, за день до інавгурації нової Палати представників.

Втім, переможець виборів, ліберальна партія D66, може зіткнутися з великими труднощами при спробах сформувати уряд через розбіжності між політичними силами.