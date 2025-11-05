«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
У Нідерландах почалось формування урядової коаліції

Попередні переговори про створення коаліції доручено розпочати гендиректору залізничного оператора NS Вутеру Кулмейсу.

У Нідерландах почалось формування урядової коаліції
Фото: Міноборони Нідерландів

За результатами дострокових парламентських виборів у Нідерландах розпочався процес формування нової урядової коаліції, повідомляє Укрінформ з посиланням на NU.nl.

“Журналісти, звісно, хочуть дізнатися, які варіанти коаліції наразі розглядає Вутер Кулмейс, але він поки не хоче випереджати події. Водночас Кулмейс зазначив, що якщо партії не підуть на поступки, то буде складно сформувати “стабільний” уряд”, - йдеться у повідомленні.

Вутер Кулмейс планує найближчим часом “зблизити лідерів партій” та налагодити між ними діалог. Він проведе переговори з лідерами всіх політичних партій, після чого оприлюднить свої висновки у звіті 11 листопада, за день до інавгурації нової Палати представників.

Втім, переможець виборів, ліберальна партія D66, може зіткнутися з великими труднощами при спробах сформувати уряд через розбіжності між політичними силами.

  • На виборах у Нідерландах попередньо перемагає прихильна до України партія D66. Її голова, 38-річний Роб Джеттен, має шанси стати наймолодшим прем'єр-міністром країни.
