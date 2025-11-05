США просять ООН зняти санкції з президента Сирії перед його візитом до Білого дому

Також Штати хочуть зняти санкції з міністра внутрішніх справ Сирії.

Сполучені Штати запропонували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, який передбачає зняття санкцій із президента Сирії. Ахмед аль-Шараа у понеділок має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, передає Reuters.

Проєкт резолюції, який у вівторок опинився в розпорядженні Reuters, також передбачає скасування санкцій щодо міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Наразі невідомо, коли документ можуть винести на голосування. Для ухвалення резолюції необхідно щонайменше дев’ять голосів «за» і відсутність вето з боку Росії, Китаю, США, Франції або Британії.

Вашингтон протягом кількох місяців закликав 15 членів Ради Безпеки послабити санкції проти Сирії.

Після 13 років громадянської війни президента Сирії Башара аль-Асада було усунуто в грудні в результаті блискавичного наступу повстанських сил на чолі з ісламістським угрупованням «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ).

Раніше відоме як «Фронт ан-Нусра», ХТШ було офіційним крилом «Аль-Каїди» в Сирії до розриву зв’язків у 2016 році. З травня 2014 року угруповання перебуває у санкційному списку Ради Безпеки ООН щодо «Аль-Каїди» та «Ісламської держави».

Кілька членів ХТШ, зокрема його лідери Шараа і Хаттаб, також перебувають під санкціями ООН — забороною на подорожі, замороженням активів і ембарго на постачання зброї.

Цього року санкційний комітет Ради Безпеки неодноразово надавав президенту Сирії тимчасові дозволи на поїздки, тож навіть якщо проєкт резолюції США не буде ухвалено до понеділка, сирійський президент, імовірно, все одно зможе відвідати Білий дім.

У травні Трамп оголосив про значну зміну політики США, заявивши, що зніме американські санкції з Сирії.

Згідно зі звітом ООН, який у липні отримало агентство Reuters, монітори Організації Об’єднаних Націй цього року не виявили «активних зв’язків» між «Аль-Каїдою» та ХТШ.