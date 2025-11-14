​​Пів мільйона доларів хабаря: до суду направлено справу ексзаступника міністра енергетики та його спільника

До суду скерували справу колишнього заступника міністра енергетики, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Про це пишуть пресслужби САП і НАБУ.

Встановили, що високопосадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходу та ще двома особами попросив у радника керівника іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, неправомірну вигоду розміром 500 тис. дол. США.

За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого. Водночас ішлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій.

Кошти мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тис. дол. США на кожній зустрічі.

Під час передачі третього траншу співучасників злочину викрили «на гарячому».

У серпні 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою затримали всіх чотирьох учасників оборудки в порядку ст. 208 КПК України.

20 березня 2025 року досудове розслідування у цій справі завершили.

Дії заступника Міністра кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а пособника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі стосовно двох спільників колишнього заступника міністра енергетики України винесено обвинувальні вироки.

Імовірно, йдеться про справу Олександра Хейла.

Справа Хейла