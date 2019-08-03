Полиция задержала женщину, которая в конце июня в Черновцах выбросила чемодан с телом своего мертвого ребенка.

Об этом сообщил заместитель начальника Национальной полиции, глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня, спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане. Матерью ее назвать не могу", - написал Аброськин в фейсбуке вечером 2 августа.

Напомним, 28 июня в Черновцах прохожие обнаружили чемодан, в котором находилось тело мальчика. Сообщалось, что по данному факту начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судмедэксперты вероятной причиной смерти ребенка назвали бронхиальную астму.

Правоохранители установили личность матери погибшего мальчика. Ею оказалась уроженка Хмельницкой области 22-летняя Анна Пилявсякая.

По данным полиции, женщина приехала в Черновцы два месяца назад и проживала вместе с сыном в арендованном помещении. Также установлено, что в ночь с 26-го на 27-е июня женщина самостоятельно доставила чемодан с телом сына на место, где его позже нашли прохожие.