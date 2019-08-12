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В Харькове установили скульптуру академика Вернадского с рецептом борща

Вернадский любил готовить борщ по рецепту своей бабушки.

В Харькове установили скульптуру академика Вернадского с рецептом борща
Фото: dozor.kharkov.ua

В Харькове в саду Шевченко появилась скульптура выдающегося ученого - естествоиспытателя, академика Владимира Вернадского, который провел детство в городе.

Об этом пишет местный сайт "Городской дозор".

"Это довольно большой проект. Замысел и сама идея концепции - сделать скульптуры наших знаменитых харьковчан - принадлежит мэру. Была поставлена такая задача, чтобы это были не памятники. Чтобы это были скульптуры без постаментов", - рассказал изданию UA:Харьков скульптор Александр Ридный.

По его словам, для скульптуры выбрали "домашний" сюжет. Вернадский любил иногда готовить борщ по рецепту своей бабушки. Дочь ученого, Нина, называла этот борщ - "кременчугский". Вокруг этой истории и выросла новая композиция.

Фото: dozor.kharkov.ua

Фото: dozor.kharkov.ua

Напомним, в прошлом году в Харькове открыли памятник актрисе театра и кино Людмиле Гурченко, уроженке города. Монумент установили в сквере на улице Тринклера, неподалеку от гостиницы "Харьков", где она любила останавливаться.

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