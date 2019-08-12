Сотрудники магазина извинились и заявили, что уберут с продажи все дневники, а виновных накажут.

В Киеве в сети гипермаркетов "МЕТРО Кэш энд Кери Украина" продавали школьные дневники, на которых изображена карта Украины без аннексированного Россией полуострова Крым.

Фото с дневником и чеком опубликовал в Фейсбуке покупатель из Киева Владимир Бируля.

"Почти месяц назад я впервые увидел в продаже такие интересные дневники на полках супермаркета. Тогда Metro сообщили, что все дневники изъяты из продажи. Папирус отписал что и так знал про эту неприятность и востребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации. Так почему же сегодня я вновь видел их на тех же полках в продаже?", - написал он.

Как пишет theБабель, сотрудники магазина извинились и заявили, что уберут с продажи все дневники, а виновных накажут. В "Папирусе" тоже извинились за такую ошибку и заявили, что виновных накажут. На запрос издания относительно того, кого и каким образом наказали, в компании не ответили.

В компании "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" заявили, что дневник с картой Украины без Крыма, который приобрел Владимир Бируля в Киеве 11 августа, был принесен в ТЦ третьим лицом.

"Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», установлено, что этот дневник был принесен к ТЦ МЕТRO извне третьим лицом и выставлен на полку до других дневников данного производителя. Через 30 минут после этого, клиент приобрел данный дневник", - говорится в официальном заявлении "МЕТРО".

В компании также заявили, что изъяли дневники еще после первого инцидента, в июле.

"Этот товар был изъят из продаж всех ТЦ МЕТRO еще 15.07.2019 - сразу после того, как мы получили первое сообщение о нем от клиента. Согласно официальной информации компании «Папирус», которая является производителем и поставщиком данного товара, с момента обнаружения этих дневников, а именно около месяца назад, производство их прекращено и поставок в один ТЦ METRO не происходило", - заявили в компании.

Напомним, в конце июля Шевченковский районный суд Киева по требованию Службы безопасности Украины назначил экспертизу видеоролика, где карта Украины была показана без оккупированного Россией Крыма.

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года после победы Революции достоинства в Киеве.